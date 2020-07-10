2020/07/10 | 16:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال احد ابرز قيادي عصابات داعش الاجرامية بكمين شرقي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من جهاز مكافحة الارهاب نصبت كمين لاحد ابرز قيادات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقاله بعملية امنية استباقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين يطيح بقيادي بارز في عصابات داعش بعملية امنية استباقية شرقي الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين يطيح بقيادي بارز في عصابات داعش بعملية امنية استباقية شرقي الرمادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).