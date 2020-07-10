2020/07/10 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة رئيس لجنة التعليم النيابية بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفاة رئيس لجنة التعليم النيابية النائب غيداء كمبش بكورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة رئيس لجنة التعليم النيابية بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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