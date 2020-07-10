الأمم المتحدة تحذر من أن

2020/07/10 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، أمس الخميس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل،وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".

وجاء تأكيدها بعد أسبوع من إعلان

بغداد اليوم- متابعة

قالت الشرطة الكورية الجنوبية، الخميس (09 تموز 2020)، إنها تبحث عن رئيس بلدية العاصمة سيئول بعد أن أبلغت ابنته عن اختفائه.

وذكرت شرطة العاصمة أن "أفرادها يبحثون عن بارك وون-سون في منطقة سونج بوك دونغ، في شمالي سيئول، حيث

بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت قوات الأمن الإيطالية أمس الأربعاء مواطنا في مدينة ميلانو، قام بالترويج لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء "نوفا" أن الإيطالي الذي اعتقل ويدعى نيكولا فيرارا، يبلغ من العمر 3

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