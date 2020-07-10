نائب: هيأة الاتصالات تزور الحقائق وعلى الكاظمي إقالة مسؤوليها بملف شركات الهاتف النقال

2020/07/10 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رد النائب علاء الربيعي على بيان هيئة الاعلام والاتصالات التي بررت سبب تجديدها لعقود شركات الهاتف النقال.

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