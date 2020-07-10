نائب عن عراقيون يحذر من كارثة إنسانية في ذي قار ويطالب الكاظمي بالتدخل الفوري

2020/07/10 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار_اين]حذر الناب عن تحالف عراقيون، عمار طعمة، من "كارثة انسانية" تهدد محافظة ذي قار بسبب نقص الاوكسجين الطبي لمرضى كورونا.

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