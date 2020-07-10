وفاة أول عضو برلمان عراقي بفيروس كورونا

2020/07/10 | 16:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن النائب في البرلمان العراقي مقدام الجميلي، اليوم الجمعة، وفاة النائبة غيداء كمبش بفيروس كورونا.وقال النائب في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “ببالغ الحزن والاسى وبقلوب يعتصرها الآلم ننعى لكم زميلتنا العزيز ( النائبة د.غيداء كمبش ) الذي وافاها الأجل الأن بعد إصابتها بفايروس كورونا اللعين وصراعها معه […]

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