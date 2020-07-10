صحة ذي قار تجهز مستشفى الحسين التعليمي بـ١٨٠ قنينة اوكسجين

2020/07/10 | 16:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن وصول ١٨٠ قنينة لمادة الاوكسجين الطبي الى مستشفى الحسين التعليمي تم تجهيزها من قبل الدائرة.وقالت الدائرة في بيان تلقته المعلومة “خلال الساعات القادمة سيصل صهريح سعة (٥) طن محمل بالاوكسجين الطبي إلى المستشفى المذكور من وزارة الصناعة لرفد وتعزيز حاجة المستشفى من هذه المادة.انتهى 25

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