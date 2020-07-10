2020/07/10 | 17:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بذكرى تحرير الموصل .. الحلبوسي يؤكد اهمية اسراع الحكومة في اعادة النازحين وتعويض المتضررين من ابناء نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بذكرى تحرير الموصل .. الحلبوسي يؤكد اهمية اسراع الحكومة في اعادة النازحين وتعويض المتضررين من ابناء نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بذكرى تحرير الموصل .. الحلبوسي يؤكد اهمية اسراع الحكومة في اعادة النازحين وتعويض المتضررين من ابناء نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).