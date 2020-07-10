الكاظمي: انتصارات العراقيين مهدت للمعركة الكبرى ضد الفساد

2020/07/10 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان النصر الذي تحقق في الموصل أعاد للعراقيين روحهم الواحدة وجمع كل الأطياف مما سيسهل العملية الكبرى في الحرب ضد الفساد والفاسدين.

وفي بيان لذكرى الثالثة لتحرير الموصل، أشار الكاظمي الى ان حرب الحكومة التي تخوضها ضد الفساد والخراب ستكون مرتبة نصر آخر يجسده العراقيون معاً كشعب واحد متآزر.



وذكر الكاظمي ان رفض المجتمع العراقي للطائفية والتفرقة والتمييز كان العامل الرئيس في نصر الموصل وهو من سيحقق نهاية الفساد وإعمار البلاد.https://www.pmo.iq/press2020/10-7-202002.htm

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