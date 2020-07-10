2020/07/10 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بمحافظة نينوى.

وأكد الشيخ جمال الضاري في تغريدة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتحرير الموصل، ان المدينة ‫تنتظر عودة جميع ‫النازحين إليها، ودوران عجلة الإعمار الحقيقة بشوارعها التي دمرتها الحرب، وتعويض عوائل الضحايا الأبرياء، وإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختطفين الذين غُيبوا قسرا اثناء العمليات العسكرية، فيما ختم الشيخ الضاري التغريدة قائلا “الرحمة لشهداء ‫العراق‬ ويبقى الوطن أولا”.‬‬‬

تنتظر #الموصل بعد 3 سنوات من تحريرها، ان يعود جميع #النازحين اليها وتدور عجلة الإعمار الحقيقة بشوارعها التي دمرتها الحرب، وتعويض عوائل الضحايا الأبرياء وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختطفين الذين غيبوا قسرا اثناء العمليات العسكرية.الرحمة لشهداء #العراق ويبقى الوطن اولا

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) July 10, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ جمال الضاري: الموصل تنتظر الإعمار وعودة النازحين والكشف عن مصير المغيبين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ جمال الضاري: الموصل تنتظر الإعمار وعودة النازحين والكشف عن مصير المغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).