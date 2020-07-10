2020/07/10 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وصول جثمان الشيخ محمد الشيخ عبد الكريم الكسنزاني الى مطار السليمانية

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