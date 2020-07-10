ثالث عملية خلال 18 يومًا: القوات الأمنية “تنتقل” من إيجاد المنصات إلى ضبط الصواريخ قبل انطلاقها.. هل بدأ العمل الاستخباري؟

2020/07/10 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الثالثة خلال 18 يومًا، والثانية خلال 5 أيام، هكذا بدأت القوات الأمنية وعلى غير العادة، بالإعلان عن العثور على “صواريخ الكاتيوشا” قبل انطلاقها، لتوازن بذلك جهودها السابقة التي كانت تقتصر على العثور على منصات اطلاق الصواريخ لتقوم بتنظيف المكان بعد ان ينتهي المسلحون من اطلاق صواريخهم واستهداف وجهاتهم المرصودة.صواريخ […]

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