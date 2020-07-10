2020/07/10 | 17:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة النائب غيداء كمبش اثر اصابتها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة النائب غيداء كمبش اثر اصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة النائب غيداء كمبش اثر اصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).