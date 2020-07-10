اتهامات خطيرة لتطبيق “تيك توك

2020/07/10 | 17:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..نشرت صحيفة “ذي صن” البريطانية تقريرا تحدث عن اتهامات خطيرة للتطبيق الصيني “تيك توك” بعد أن انتشر بشكل واسع في مختلف بلدان العالم.وقالت الصحيفة البريطاينة إن التطبيق يواجه خطر الحظر في العديد من دول العالم بسبب المخاوف من أن يكون أداة صينية للتجسس على المستخدمين، وأنه تتم من خلاله سرقة البيانات والمعلومات المتوافرة […]

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