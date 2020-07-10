ممرض بصري ينثر روائح الجنوب في آفاق الوطن لمواجهة كورونا

2020/07/10 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة أخرى تتناثر في أفق الوطن روائح الجنوب المعمدة بضفاف شط العرب والمنتشية بملح الهور حين يعانق رحيل الشمس، الممزوجة بضجيج السفن الراسية في أطراف أرض الرافدين، مرة أخرى تهب ريح تلك الأرض التي لم تبخل يوما على شعبها بالعطاء ليعانق نسيمها المشبع برمالها السمراء ثلوج الجبل في شمال الوطن فتتشكل لوحة الطيب والجمال على شكل العراق.

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