توقف غالبية تطبيقات نظام IOS

2020/07/10 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توقفت غالبية تطبيقات وبرامج نظام "IOS"، اليوم الجمعة، على مستوى العالم، ومنها تطبيق "فايبر" وبرنامج "Spotify".ومستخدمو نظام "IOS" لا يستطيعون استخدام تطبيقي "فايبر" و"Spotify"، وفي حال عملها تعود للخروج عن الخدمة فوراً.وبحسب موقع "داون ديتكتور" الخاصة بمتابعة شبكة الإنترنت فإن مستخدمي تطبيق فايبر و" "Spotifyفي أوروبا والشرق الأوسط وأميركا يواجهون مشاكل بهذه التطبيقات.وإلى الآن لم تصدر منصة "فايبر" أي بيان بخصوص هذه المشكلة في تطبيقها.كما تعرض تطبيق "بوبجي" أيضاً لنفس المشكلة، ونشر حساب التطبيق عبر "تويتر" توضيحاً جاء فيه "نحن على علم بهذا الخلل الذي ظهر في نظام ((IOS، مشيراً إلى ظهور عدة مشاكل في تطبيقاتهم، وهم الآن يحاولون معالجة المشاكل الخاصة بهذه التطبيقات.

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