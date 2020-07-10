ايقاف خدمة الانترنت في الاقليم لمنع الغش

2020/07/10 | 17:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل تبدأ يوم غد السبت الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الاعدادي في اقليم كردستان، فيما ستتوقف خدمة الانترنت لمدة 3 ساعات.وكانت وزارة التربية قد اعلنت يوم السبت المنصرم، عن اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باجراء امتحانات الصف الـ12 الاعداي بنجاح، لافتة الى ان بعض الطلاب سيمتحنون في قاعات وفرتها جامعات اقليم كوردستان التزاما بالتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.واكد مصدر في شركة اتصالات فاست لنك اليوم الجمعة: انه بناءً على توجيهات وزارة النقل والاتصالات في أقليم كوردستان للحد من حالات الغش أثناء الامتحانات، ستتوقف خدمة الانترنت في أيام الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الاعدادي.واضاف: ان الخدمة ستتوقف من الساعة السادسة وحتى ٩ صباحاً طيلة ايام الامتحانات.تجدر الاشارة الى ان بعض المراكز الانتخابية قد شرعت قبل يومين بتعقيم وتعفير القاعات الامتحانية لضمان اجواء صحية للطلاب والطالبات في اقليم كوردستان.

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