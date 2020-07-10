وصول جثمان شيخ الطريقة الكسنزانية إلى السليمانية

2020/07/10 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

وصل جثمان الشيخ محمد الشيخ عبدالكريم، شيخ الطريقة القادرية الكسنزانية في العراق والعالم، قبل قليل، الى مطار السليمانية الدولي، قادما من الولايات المتحدة التي توفي فيها قبل أيام عن عمر ناهز 82 عاما.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن جثمان الراحل سيوارى الثرى في مسقط رأسه بقرية كربجنه بناحية سنكاو التابعة لمحافظة السليمانية.

وأضاف أن تجمعات كبيرة في القرية التي سيدفن فيها الراحل مع دخول الالاف من الايرانيين وكذلك المحافظات العراقية الأخرى.

وشهد معبر باشماخ الحدودي مع إيران، أمس الخميس، دخول مئات الدراوشة الايرانيين من أتباع الطريقة الكسنزانية إلى محافظة السليمانية للمشاركة بتشييع جثمان الشيخ محمد.

وفي الاثناء، حذر المتحدث باسم صحة السليمانية، اياد نقشبندي، من تفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة في المدينة.

وقال نقشبندي لـ(بغداد اليوم) إن "الوضع خطير جدا ويحتاج الى التزام ووعي أكبر من المواطنين ونخشى من فقدان السيطرة بعد تحسن نسبي طرأ على المدينة خلال الأيام الماضية".

وكانت المنية قد وافت رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العالم، الشيخ محمد الشيخ عبدالكريم، يوم السبت 4/7/2020، في الولايات المتحدة، بعد صراع مع المرض وعن عمر ناهز 82 عاما.

الشيخ محمد هو من مواليد 1928 في قرية كربجنه التابعة لبلدة سنكاو، وانتخب شيخا للطريقة القادرية بعد وفاة والده عبدالكريم الكسنزاني.

ومن المقرر ان يوارى الجثمان الثرى بمسقط رأسه في بلدة سنكاو.

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