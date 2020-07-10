2020/07/10 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد امصد أمني، الجمعة، 10 تموز، 2020، بأن الطائرات التركية عاودت قصفها على قضاء زاخو شمالي العراق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تركيا تعاود قصفها لقضاء زاخو شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
افاد امصد أمني، الجمعة، 10 تموز، 2020، بأن الطائرات التركية عاودت قصفها على قضاء زاخو شمالي العراق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تركيا تعاود قصفها لقضاء زاخو شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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