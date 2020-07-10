وزير الصحة يوجه بإرسال الأوكسجين إلى ذي قار

2020/07/10 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، بإرسال الأوكسجين لمحافظة ذي قار من بغداد والبصرة “بصورة عاجلة”.وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة تلقت العهد نيوز نسخة منه، أن “وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي يوجه بإرسال الاوكسجين لمحافظة ذي قار من بغداد والبصرة وبصورة عاجلة”.

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