الخارجية: وفاة فلسطينيين بـكورونا في العراق

2020/07/10 | 17:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس (كورونا). وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر موقعها الرسمي، أن الوفاة تعود لمواطنين في صفوف الجالية في جمهورية العراق، بسبب فيروس (كورونا).

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