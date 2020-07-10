السعودية تسجل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/10 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 3159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1930حالة تعافٍ إضافية، و 51 حالة وفاة جديدة.ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 226486 حالة، من بينها 61309 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2220 حالة حرجة.فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 163026حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2151حالة وفاة.

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