شيعة العراق ومتغيرات ما بعد إنهيار الدولة العثمانية* - جعفر المظفر

2020/07/10 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر لا شك إن تاريخ الشيعة مع الدول (السنية) الثلاث وهي (الأموية والعباسية والعثمانية) أمرٌ سيطول البحث فيه, وأجد إننا الآن في غنى عنه, غير أن من المهم هنا التذكير بأن "الشيعة" ورغم نجاحهم في بناء دول خاصة بهم (الفاطمية والبويهية على سبيل المثال) وقيامهم بثورات كبيرة متفرقة, ضد الدولةالأموية بشكل خاص (المختار إنموذجا), وبقاء علاقاتهم مع العباسيين بين مدٍ وجزر, إلا أنهم مع الدولة العثمانية كانوا إنتهوا ......





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