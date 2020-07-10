2020/07/10 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية : جهدنا لن يستقر حتى القضاء الناجز على داعش والإرهاب والفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية : جهدنا لن يستقر حتى القضاء الناجز على داعش والإرهاب والفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية : جهدنا لن يستقر حتى القضاء الناجز على داعش والإرهاب والفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).