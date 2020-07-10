رسالة خاصة من رئيس اركان الجيش إلى عبدالوهاب الساعدي

2020/07/10 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعث رئيس اركان الجيش الفرق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الجمعة، رسالة الى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، بمناسبة ذكرى تحرير الموصل.وجاء في نص الرسالة: الاخ العزيز معالي رئيس جهاز مكافحة الارهاب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بالف خير لاحد ابطال […]

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