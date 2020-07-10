دعوة نيابية للكاظمي للتشاور حول اختيار امين العاصمة

2020/07/10 | 18:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة برلمانية عراقية اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتشاور مع نواب العاصمة في اختيار امين بغداد....

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