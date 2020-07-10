رسالة من رئيس اركان الجيش الى عبدالوهاب الساعدي

2020/07/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس اركان الجيش الفرق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الجمعة، رسالة الى رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وجاء في نص الرسالة:

الاخ العزيز معالي رئيس جهاز مكافحة الارهاب المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بالف خير لاحد ابطال وواحد من قادة النصر بملحمة تحرير محافظة نينوى لك مني كل الحب والتقدير والعرفان لكل ماقدمته لي من دعم واسناد وقيادة حكيمة لقطعاتكم الباسلة حفظكم الله ورعاكم وادامكم اخا عزيزا ياعنفوان العراقالفريق ق خ الركنعبدالامير رشيد ياراللهقائد عمليات قادمون يانينوى

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بغداد اليوم- بغداد

افاد امصد أمني، الجمعة، 10 تموز، 2020، بأن الطائرات التركية عاودت قصفها على قضاء زاخو شمالي العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرات التركية استهدفت ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك".

وضاف أن

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، العثور على صاروخ كاتيوشا شرقي بغداد معد للاطلاق باتجاه المنطقة الخضراء.

وقالت القيادة في بيان، ان "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق بات

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 10 تموز، 2020، بوصول قوة أمنية قادمة من بغداد إلى معبر مندلي الحدودي مع ايران شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية خاصة قادمة من بغداد وصلت هذا اليوم

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