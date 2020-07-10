قرابة 3 آلاف اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق مع تراجع باعداد الوفيات

2020/07/10 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل اكثر من 2800 اصابة بفيروس كورونا، مقابل 78 حالة وفاة،...





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