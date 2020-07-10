إصابة “مغني كورونا” الشهير المعاون الطبي محمد كريم.. شاهد لحظة نقله إلى العزل

2020/07/10 | 18:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصيب “مغني كورونا” الشهير معاون المختبر محمد كريم، بفيروس كورونا، والذي ذاع صيته محليا وعربيا بعد مقاطع الفيديو التي انتشرت وهو يغني للمرضى المصابين بالفيروس في محاولة لتخفيف الضغط النفسي عنهم.وتداولت مصادر مقربة من السلك الطبي في محافظة البصرة، مقطع فيديو مؤكدة توجه كريم إلى الحجر الطبي بعد تأكد اصابته […]

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