الخارجية الروسية ردا على بومبيو: يحاول تشويه الحقائق لتحقيق أهداف ضيقة

2020/07/10 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الفيتو الروسي في مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا، محاولة أخرى لتشويه الحقائق من أجل مصالح ضيقة.وقالت وزارة الخارجية إن “موسكو تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي سمح بها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لنفسه التعليق على المناقشات في مجلس الأمن […]

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