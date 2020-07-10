2020/07/10 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..افاد مصدر امني في شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، بأن مدير إعلام القيادة أصيب بفيروس كورونا .وقال المصدر في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “مدير إعلام قيادة شرطة محافظة كربلاء العميد علاء الغانمي اصيب بفيروس كورونا “.مؤكد إن “الوضع الصحي للعميد بالوقت الحالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).