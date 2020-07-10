صور .. حريق يلتهم 9 شاحنات كبيرة في منفذ حدودي عراقي محاذٍ لإيران

2020/07/10 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، يوم الجمعة، عن اندلاع حريق كبير في عدد من عجلات الحمل في منفذ زرباطية الحدودي المحاذي لإيران.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فرقنا في قضاء بدرة وبمشاركة ثمانية فرق اطفاء وبالتعاون مع شركة كاز بروم النفطية تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بتسع عجلات نوع تريلة حمل سبعة منها مع العربة واثنان منصة السائق(رأس المركبة)".

وأضافت "ان فرق الدفاع المدني اخمدت النيران ومنعت انتشارها للعجلات المجاورة والتي يبلغ عددها قرابة 2500 عجلة في منفذ زرباطية الحدودي تحديدا".

وأوضحت المديرية أن "الفرق عادت بسلام بعد الانتهاء من الواجب بدون تسجيل اي خسائر في الارواح تذكر"، فيما اشارت إلى أن "سبب الحادث يحدد من قبل الادلة الجنائية بقاطع المسؤولية لمحل الحادث انف الذكر".

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