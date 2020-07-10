حيوان يستعد للظهور بكثرة بعد اختفائه لـ6 الاف عام!

2020/07/10 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعمل بريطانيا على مشروع يهدف لإعادة ثيران البيسون البرية إلى البلاد، وذلك بعد اختفائها لأكثر من 6 آلاف عام.وستطلق السلطات البريطانية في ربيع 2022 بمقاطعة كنت، قطيعا صغيرا من الثيران، وذلك في إطار مشروع بيئي يهدف لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وتزيد ميزانيته على مليون إسترليني.وفي سبيل هذه الغاية، سيتم تخصيص […]

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