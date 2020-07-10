2020/07/10 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية في ذكرى تحرير الموصل :لن يرتاح لنا بال حتى عودة آخر نازح ومهجّر ومهاجر واستقراره في بيته ومدينته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/10 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية في ذكرى تحرير الموصل :لن يرتاح لنا بال حتى عودة آخر نازح ومهجّر ومهاجر واستقراره في بيته ومدينته) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية في ذكرى تحرير الموصل :لن يرتاح لنا بال حتى عودة آخر نازح ومهجّر ومهاجر واستقراره في بيته ومدينته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).