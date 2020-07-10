نائب يطالب الكاظمي بالتشاور مع نواب العاصمة في اختيار أمين بغداد

2020/07/10 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية احمد الكناني، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتشاور مع نواب العاصمة في اختيار امين بغداد.وقال الكناني في رسالة موجهة الى الكاظمي تلقت العهد نيوز نسخة منها، “تطرقت جنابك في البرنامج الحكومي على أهمية العاصمة، ومن خلال متابعتنا لملف مدينة بغداد منذ سنوات والظلم الذي تعرضت […]

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