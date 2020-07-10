نائب عن نينوى: النصر الأكبر بإخراج القوات الأمريكية من العراق

2020/07/10 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كوتا الشبك قصي عباس الشبكي, اليوم الجمعة، بأن الموصل تحررت من رجس داعش الارهابي بدماء الشهداء الابرار من القوات الامنية المختلفة والحشد القدس.وقال الشبكي في حديث لوكالة “العهد نيوز”, “اليوم يمر علينا ثلاثة اعوام على تحرير الموصل من رجس داعش الارهابي التي عاثت في الأرض فسادا […]

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