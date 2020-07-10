تظاهرة حاشدة في الكوت احتجاجاً على تردي الكهرباء

2020/07/10 | 18:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط نظم العشرات من مواطني مدينة الكوت مركز محافظة واسط، اليوم الجمعة، تظاهرة أمام محطة كهرباء الكوت الرئيسية للمطالبة بزيادة عدد ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.وقال مصدر محلي، إن التيار الكهربائي الواصل الى المواطنين لم يتحسن منه شيء، بل على العكس من ذلك تم تقليل ساعات تجهيز مناطهم عما كانت عليه في الأيام الماضية، مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحين إيفاء الوزارة بالوعود التي قدمتها الى الحكومة المحلية بتجهيز المحافظة بحصتها الكاملة، بحسب قولهم.وأشار المصدر الى أن تدهور الوضع المعاشي بشكل كبير جراء إجراءات الحظر الوقائي وارتفاع درجات الحرارة وتفاقم مشكلة الكهرباء، أسباب أدت الى ضغط كبير على المواطنين.يذكر أن مديرية توزيع كهرباء واسط بينت في وقت سابق، أن السبب في انخفاض تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية يعود الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك مع تقادم شبكات التوزيع.وخلال الأيام الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق غضبا بسبب ما وصفه المستخدمون بـ”الانقطاع الدائم للكهرباء” في عدد من محافظات البلاد.وأطلق ناشطون وسم #العراق_بدون_كهرباء الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وأتهم من خلاله المستخدمون الحكومة بـ”التقصير والفساد”.ويحذّر مراقبون من أنّ استمرار تراجع معدّل ساعات تجهيز الكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة وفرض السلطات حظر تجوّل بسبب تصاعد وتيرة تفشّي فيروس كورونا في البلاد منذ أيام، قد يتسبّب بعودة الاحتجاجات مرة أخرى في مدن عدة من البلاد.

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