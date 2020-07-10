دونالد ترامب حاول مواعدة مادونا لكنها رفضت

2020/07/10 | 18:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة زعم كتاب جديد ألفته ابنة أخ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ الأخير حاول مواعدة نجمة البوب الأميركية مادونا، لكنها صدّته.وفي مقتطف من الكتاب نشرته صحيفة USA Today، أوضحت ماري ترامب أنّ مساعد الرئيس الأميركي طلب منها كتابة مقتطفات من كتاب عمّها الذي يحمل عنوان "فن العودة"، وقد تلقت بالفعل بعض الصفحات التي كتبها الرئيس بنفسه.وكشفت أنه بدل أن تغطي هذه الصفحات سيرته المهنية، فإنها كانت عبارة عن "خلاصة مظلمة عن النساء اللواتي كان يتوقع أن يواعدهن، لكنهن رفضنه".ومن بين هؤلاء النساء ورد اسم مادونا.ومن المقرر أن تصدر مذكرات ماري ترامب تحت عنوان "أكثر مما ينبغي وغير كافٍ أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟"، في 14 يوليو/ تموز، وسط معركة قضائية لمنع نشرها، بينما تصدّرت المبيعات منذ الآن على موقع "أمازون"، قبل أقلّ من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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