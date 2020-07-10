وزير الصحة: الحكومة وجهت بإعادة العمل في جميع المستشفيات المتلكئة

2020/07/10 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بإعادة العمل في جميع المستشفيات المتلكئة في العراق.وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي اثناء زيارته محافظة الديوانية، تابعته المعلومةإن “العمل بدأ في المستشفى التركي في كربلاء، وسينجز العمل فيها في نهاية الشهر الجاري”، لافتا إلى أنه “تم حلحلة المشاكل […]

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