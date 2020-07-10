الخارجية الروسية ردا على بومبيو: يحاول تشويه الحقائق لتحقيق أهداف ضيقة

2020/07/10 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الفيتو الروسي في مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا، محاولة أخرى لتشويه الحقائق من أجل مصالح ضيقة.

الخارجية الروسية ردا على بومبيو: يحاول تشويه الحقائق لتحقيق أهداف ضيقةروسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار لنقل مساعدات لسوريا من تركيامجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورياوقالت وزارة الخارجية إن "موسكو تشعر بخيبة أمل من الطريقة التي سمح بها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لنفسه التعليق على المناقشات في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



هذه محاولة أخرى لتشويه الحقائق وتشويه الواقع من أجل مصالحه السياسية الضيقة".

وأوضحت الوزارة أن روسيا لا تعارض تمديد العمل بإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، لكنها تعتبر أنه من الضروري جعلها تتماشى مع الوضع الحقيقي على الأرض، خاصة في إدلب.

كما أكدت وزارة الخارجية أن موسكو كانت ولا تزال تدعو إلى زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وفي وقت سابق، دعا بومبيو دول العالم إلى معاقبة روسيا والصين على استخدامهما حق النقض أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته ألمانيا وبلجيكا، لتمديد لمدة عام آخر إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعبرين الحدوديين مع تركيا (باب الهوى وباب السلام).

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بغداد اليوم- متابعة

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