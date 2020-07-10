غلق اغلب معامل انتاج الاوكسجين في كربلاء والاعتماد على المستورد

2020/07/10 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشفت غرفة صناعة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن أغلب معامل أنتاج الاوكسجين الصحي أغلقت وأخرى توقفت عن العمل في المحافظة ، واعتمدت أخرى على استيراد الغازات من دولة الكويت .وقال رئيس الغرفة كاظم الياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الغرفة حذرت في […]

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