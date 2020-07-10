الدائرة تضيق حول التربية و”عصا المقاضاة” تلوّح.. سلامة الطلاب والشعب تنتظر الوقوع بـ”عنق الوزارة”: هل ستلغى امتحانات السادس؟

2020/07/10 | 18:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تقف وزارة التربية، في موقف محرج وعصيب أمام مسؤولية اجراء امتحانات السادس الاعدادي بعد حسم امر جميع المراحل المنتهية وغير المنتهية، حيث تقف مرحلة السادس الاعدادي والانتقال إلى الجامعات، بموقف حاسم يحدد الانتقال إلى مرحلة جديدة هي المرحلة الجامعية، الامر الذي يصعب على التربية التلاعب بالية الامتحانات التي تحدد مصير الطلبة، وسط […]

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