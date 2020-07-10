العامري يوجه رسالة إلى القوات الأمنية بذكرى تحرير الموصل

2020/07/10 | 18:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الجمعة، رسالة إلى القوات الأمنية بمناسبة ذكرى تحرير الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، معتبراً التحرير "ملحمة انتصار خالدة وإنجازاً عظيماً".

يتبع...

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