أردوغان يوقع مرسوما يقضي بفتح مَعلَم

2020/07/10 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي كمسجد.وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية اليوم حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة عام 1934 الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف.

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