نصيف تطالب بمراجعة الاستثمارات والتعيينات الصادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق

2020/07/10 | 19:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والقضاء ورئيس الوزراء بمراجعة كافة الموافقات التي تخص الاستثمارات والتعيينات والدرجات الخاصة الصادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، مبينة أن الحاشية السابقة متورطة في العديد من الخروقات .وقالت نصيف اليوم :” ان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق المكلف بشكل غير قانوني أصدر العديد من الموافقات على عقود […]

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