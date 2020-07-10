كوردستان تتكفل بمصاريف المئات من طلبة سنجار

2020/07/10 | 19:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت إدارة تربية سنجار للدراسة الكوردية، الجمعة، بأن حكومة إقليم كوردستان تكفلت بمصاريف المئات من طلبة سنجار لأداء الامتحانات في محافظة دهوك.

وقال مدير تربية سنجار للدراسة الكوردية ميسر حجي لوكالة شفق نيوز، إن 565 من أصل 2300 طالب من سنجار توجهوا الى محافظة دهوك لأداء الامتحانات النهائية للمرحلة الثانية عشرة للدراسة الكوردية.

وأضاف أن الطلبة وصلوا إلى دهوك عبر ثلاث وجبات بعد أن تكفلت حكومة اقليم كوردستان بمصاريف النقل والاقامة واجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأردف حجي بأن فحوصات الوجبه الاولى اثبتت سلامة الطلاب من الاصابة بفيروس كورونا، وان نتائج بقية الفحوصات ستعلن خلال اليومين القادمين.

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان فتحت مدارس باللغة الكوردية في قضاء سنجار، معقل الكورد الإيزيديين، عقب إسقاط النظام السابق عام 2003.

إلا أن الكثير من المدارس والبنى التحتية التعليمية الأخرى تدمرت خلال اجتياح تنظيم داعش للقضاء صيف عام 2014 والذي تسبب بارتكاب مجزرة بحق الكورد الإيزيديين وكذلك نزوح سكان المنطقة.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت الثلاثاء الماضي تحملها كافة مصاريف طلبة سنجار واطراف الموصل الذين سيؤدون الامتحانات النهائية في دهوك.

وحددت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الحادي عشر من الشهر الجاري، أي يوم غد السبت، موعدا لاجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020.

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