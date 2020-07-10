فضائح وكتب “سرية” تدين وزيرًا أسبق: مرافقه “يلوّح” له قبل أخذ قراراته!

2020/07/10 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهرت وثائق سرية “غريبة” تظهر فساد وتدخل الاشخاص المحيطين بوزير النقل الاسبق فنجان الحمامي، والمتمثل بنجل الوزير فضلا عن مرافقه وزوج ابنته.وتبين الوثائق أن مرافقه المقدم في الشرطة والذي يدعى محمد بحر يقف خلف الوزير ويرسل إليه الاشارات بالموافقة او الرفض خلال اجتماعات الوزير وغيرها من التدخلات بقرارات الوزارة، الامر الذي […]

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