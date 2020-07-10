نقد كتابات موقع 30 غشت، ورقة -الصراعات الطبقية وحركة 20 فبراير ...- الحلقة الثالثة - امال الحسين

2020/07/10 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين ويعمل كما أشرنا سابقا بانتقاء ما يروق له من أعمال لينين، كما نرى في اختياره ل"قانون التطور اللامتكافئ للرأسمالية"، لإيهام القارئ يأنه فعلا يتناول الوضع السياسي بالمغرب من منظور الماركسية اللينينية، بينما فعل ذلك تنميقا فقط، حيث يتبنى "الماوية" في كل طروحاته، ولم يذكر في هذا النص أية إشارة لتطبيق هذا القانون على مستوى التحليل السياسي، وذلك راجع لتورطه في مقولة "أننا لسنا بحاجة إلى لينين"، وأن "ماو ......





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