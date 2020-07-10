عرض عام للماركسية - ارام محاميد

2020/07/10 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ارام_محاميد الماركسية هي نظريات وأفكار ماركس وصديقه انجلز، المصطلح نفسه "ماركسية" غير موجود في كتب كارل ماركس، وتقريبا لا نجده سوى مرة واحدة في جملة ماركس المشهورة "كل ما أعرفه هو أنني لست ماركسيا" الذي نشره انجلز عام 1882.



أول من رسخ مصطلح "ماركسية" هو كارل كاوتسكي (وهنا أشكر الزميل جاسم الزيرجاوي على هذه الإشارة المهمة) في صحيفته (Die Neue Zeit) ومن حينها حتى يومنا هذا بقي المصطلح ليعبر عن نظريات وأفكار كا ......





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