انتخابات للمجلس الوطني بين الخاص والعام - محسن ابو رمضان

2020/07/10 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان انتخابات للمجلس الوطني بين الخاص والعام.



تعددت الأقلام والمواقف والمقترحات سواء من شخصيات وطنية او من أحزاب او من منابر ثقافية مختلفة والتي تدعو لإجراء انتخابات للمجلس الوطني بوصفة البرلمان الفلسطيني الذي يمثل كل الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم .الدعوة جذابة وتلقي الترحاب والتأييد من معظم الفاعليات والقوي السياسية والمجتمعية .والسؤال هنا .؟هل تتوحد الأهداف و المقاصد وراء الدعوة ......





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